Карен Шахназаров заявил, что кинематограф не является искусством

Карен Шахназаров признался, что не причисляет кинематограф к искусством. Особенно это касается современного кино. Несмотря на то, что он работает в этой сфере всю жизнь.

Он провел параллели между кино и изобразительным искусством. По мнению режиссера, если их сравнивать, то кино сейчас находится на уровне наскальной живописи.

Шахназаров известен своей нетерпимостью к съемке сиквелов. Он считает, что это возвращение к пройденному, а он всегда хочет двигаться дальше.