Ляйсан Утяшева заявила, что в ее кулинарном шоу появится Юлия Высоцкая

О том, что Юлия Высоцкая примет участие в ее кулинарном шоу, Ляйсан Утяшева поведала во время выпуска программы с Юлианной Карауловой. По словам Утяшевой, она позвала Юлию на программу с самыми добрыми намерениями.

Тем не менее, ей пришлось понервничать, дожидаясь ответа от представителей актрисы. Но все прошло благополучно, и Юлия Высоцкая подтвердила участие в программе Утяшевой в качестве гостьи.

Съемка выпуска программы со звездной гостьей должна состояться в сентябре месяце.