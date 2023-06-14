Ляйсан Утяшева заявила, что в ее кулинарном шоу появится Юлия Высоцкая

19:40 2023-06-14

Ведущая Ляйсан Утяшева заявила, что получила подтверждение от Юлии Высоцкой на ее участие в кулинарном шоу.

О том, что Юлия Высоцкая примет участие в ее кулинарном шоу, Ляйсан Утяшева поведала во время выпуска программы с Юлианной Карауловой. По словам Утяшевой, она позвала Юлию на программу с самыми добрыми намерениями.

Тем не менее, ей пришлось понервничать, дожидаясь ответа от представителей актрисы. Но все прошло благополучно, и Юлия Высоцкая подтвердила участие в программе Утяшевой в качестве гостьи.

Съемка выпуска программы со звездной гостьей должна состояться в сентябре месяце.

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