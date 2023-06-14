Танец актрисы, игравшей Мальвину в детском спектакле вызвал возмущение родителей

20:23 2023-06-14

В Дагестане родители школьников были возмущены якобы неприличным танцем Мальвины, и требуют проверки.

Неоднозначную реакцию вызвал танец Мальвины в детском спектакле у родителей маленьких зрителей в Дагестане. Они попросили проверить спектакль на степень приличия.

Дело в том, что большую часть номера актриса исполняла вверх ногами. Она была в панталонах, но платье падало ей на лицо.

По словам обеспокоенных родителей, смотреть на это детишкам было неловко. Поэтому они требуют от властей провести проверку, допустимо ли показывать этот спектакль детям.

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