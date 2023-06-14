Сын порноактрисы поделился в Сети, как профессия матери сказалась на нем

По словам парня, никакого негативного влияния участие матери в эротических съемках на него не оказало. Он рос, как и все остальные дети.

Наоборот, такой необычный профессиональный опыт родительницы, по словам сына, воспитал в нем более терпимое отношение к людям и миру, и открытость новому.

Будучи взрослым, он поддержал мать в ее решении делать карьеру в фильмах 18+. Ранее она работала топлесс в стриптиз-клубах и барах.