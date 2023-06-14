Дачник назвал июньскую подкормку, от которой помидоры вырастут сочными и мясистыми

После высадки рассады в теплицу ее не нужно поливать в течение недели, чтобы растения укоренились.

Затем начинается регулярный полив отстоявшейся теплой водой. Одновременно вносится подкормка.

Для ее приготовления необходимо на треть наполнить емкость сорняками, лучше всего – пыреем, одуванчиками или крапивой.

Затем состав настаивают в течение недели, а после этого поливают томаты. В результате брожения в воду попадают полезные вещества, которые хорошо усваиваются растениями.

При поливе помидоров нужно соблюдать осторожность и следить, чтобы жидкость не попадала на листья.