Дачник назвал июньскую подкормку, от которой помидоры вырастут сочными и мясистыми

После высадки рассады в теплицу ее не нужно поливать в течение недели, чтобы растения укоренились.
Затем начинается регулярный полив отстоявшейся теплой водой. Одновременно вносится подкормка.
Для ее приготовления необходимо на треть наполнить емкость сорняками, лучше всего – пыреем, одуванчиками или крапивой.
Затем состав настаивают в течение недели, а после этого поливают томаты. В результате брожения в воду попадают полезные вещества, которые хорошо усваиваются растениями.
При поливе помидоров нужно соблюдать осторожность и следить, чтобы жидкость не попадала на листья.
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