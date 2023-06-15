Чем лучше подкармливать малину во время плодоношения: секреты сладких ягод от опытных дачников

Подкармливать растение нужно и в период плодоношения. Для этого можно использовать как минеральные удобрения, так и органику.

Среди первых наиболее эффективными считаются калийные удобрения и комплексные составы, предназначенные для ягодных кустарников.

Из органики можно использовать древесную золу в количестве 500 мл на 10 л воды. Таким раствором поливают кусты.

В качестве подкормки подойдет и настой сорной травы. Его следует разводить чистой водой в соотношении 1:10.