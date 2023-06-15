Огурцы нежелательно выращивать в одной теплице с помидорами

03:46 2023-06-15

Из-за негативного влияния этих культур друг на друга их урожайность значительно уменьшается.

Идеальный микроклимат для этих двух культур совсем разный. То, что хорошо для огурцов, совсем не подходит помидорам.

Огурцы отлично чувствуют себя в теплице при высокой влажности и высокой температуре, а помидоры, наоборот, любят сухой воздух. Вот почему если посадить их вместе, то вкус обоих овощей будет портиться и они будут хуже расти.

Лучше всего выращивать эти две культуры в разных теплицах. Есть еще один вариант - отправить одну из них в открытый грунт.

Если все же пришлось посадить их в одной теплице, то следует разделить ее на две части. С этой целью между огурцами и помидорами можно сделать перегородку из рубероида или пленки.

Только так этим разным овощным культурам можно создать идеальные условия для полноценного роста и развития.

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