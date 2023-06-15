Огурцы нежелательно выращивать в одной теплице с помидорами

Идеальный микроклимат для этих двух культур совсем разный. То, что хорошо для огурцов, совсем не подходит помидорам.

Огурцы отлично чувствуют себя в теплице при высокой влажности и высокой температуре, а помидоры, наоборот, любят сухой воздух. Вот почему если посадить их вместе, то вкус обоих овощей будет портиться и они будут хуже расти.

Лучше всего выращивать эти две культуры в разных теплицах. Есть еще один вариант - отправить одну из них в открытый грунт.

Если все же пришлось посадить их в одной теплице, то следует разделить ее на две части. С этой целью между огурцами и помидорами можно сделать перегородку из рубероида или пленки.

Только так этим разным овощным культурам можно создать идеальные условия для полноценного роста и развития.