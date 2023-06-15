Натуральный настой прогонит с баклажанов колорадского жука, тлю и паутинного клеща

Если баклажанам не хватает питательных веществ, то не стоит рассчитывать на хороший урожай. Но если на эту культуру напали вредные насекомые, урожая тоже не будет.

Для избавления от вредителей поможет очень простое, но максимально эффктивное средство, основанное на натуральных компонентах. Это настой на чесноке, луке и одуванчике с добавлением жидкого мыла.

Для его приготовления нужно взять по одному стакану чесночных зубчиков, измельченной луковицы и одуванчика. Все ингредиенты одновременно измельчаются в кухонном комбайне.

Полученная кашица выкладывается в ведро, и оно до краев заливается водой. Затем в раствор добавляется небольшое количество жидкого мыла - это нужно, чтобы в дальнейшем субстанция дольше задерживалась на обработанных ею растениях.

После того, как жидкость настоится в течение нескольких часов, ее следует процедить и залить в пульверизатор. Чтобы все вредные насекомые раз и навсегда ушли с баклажанов, достаточно обработать растения этим настоем всего один раз.