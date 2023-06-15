Июньская подкормка поможет вырастить крупный горох

В июне зеленый горошек не испытывает недостатка в азоте. А вот магний и калий ему как раз-таки жизненно необходимы.

Поступление растению этих компонентов можно решить за счет внесения в почву золы. Причем сухую золу можно добавлять в грядки только во время посадки гороха.

Если культура уже посажена, понадобится удобрить ее жидким зольным настоем. Приготовить такую подкормку совсем не сложно.

Для этого надо залить золу горячей водой. На каждый объем вещества понадобится два объема воды.

Приготовленная жидкость должна настаиваться в течение двух суток. После этого ее необходимо процедить и затем полить ею зеленый горошек под корень.