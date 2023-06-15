Подкормка для огурцов из гороха: неожиданный эффект натурального удобрения

Такое удобрение прекрасно подходит для огурцов, стимулирует их рост и заметно увеличивает урожай.

Горох способствует нормализации почвы и нормализует соотношение азота, фосфора и калия в ней.

Для приготовления подкормки нужно взять столовую ложку зерен гороха, измельчить и заделать в грунт без дополнительной подготовки.

Нельзя закапывать зерна целыми, иначе они прорастут и будут мешать росту огурцов. Лучше всего закопать измельченные зерна в канавки на небольшую глубину и полить грунт.