Подкормка для огурцов из гороха: неожиданный эффект натурального удобрения

15:23 2023-06-15

Многие дачники высаживают бобовые в качестве сидератов. Но горох можно использовать и для приготовления подкормки.

Такое удобрение прекрасно подходит для огурцов, стимулирует их рост и заметно увеличивает урожай.

Горох способствует нормализации почвы и нормализует соотношение азота, фосфора и калия в ней.

Для приготовления подкормки нужно взять столовую ложку зерен гороха, измельчить и заделать в грунт без дополнительной подготовки.

Нельзя закапывать зерна целыми, иначе они прорастут и будут мешать росту огурцов. Лучше всего закопать измельченные зерна в канавки на небольшую глубину и полить грунт.

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