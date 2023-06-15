Подкормка для огурцов из гороха: неожиданный эффект натурального удобрения

Такое удобрение прекрасно подходит для огурцов, стимулирует их рост и заметно увеличивает урожай.
Горох способствует нормализации почвы и нормализует соотношение азота, фосфора и калия в ней.
Для приготовления подкормки нужно взять столовую ложку зерен гороха, измельчить и заделать в грунт без дополнительной подготовки.
Нельзя закапывать зерна целыми, иначе они прорастут и будут мешать росту огурцов. Лучше всего закопать измельченные зерна в канавки на небольшую глубину и полить грунт.
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