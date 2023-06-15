Стас Барецкий хочет выплатить долги Максима Галкина и превратить его замок в крематорий

Барецкий отметил, что только после погашения всех долгов с замка Галкина и Пугачевой в деревне Грязь будет снят арест.

Шоумен утверждает, что Галкин обещало сам решить вопрос, но пока не сделал этого. Он хочет, чтобы прежние хозяева поскорее вывезли вещи.

Барецкий рассказал, что намерен как можно скорее завезти в замок оборудование для крематория, которое стоит дороже самого здания.

Он пояснил, что документы на покупку готовы, сам Барецкий готов встретиться с Галкиным для подписания договоров на заграничных гастролях юмориста.