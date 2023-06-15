Дачный эксперт рассказал, как навсегда избавиться от ос на участке

Идеальный способ избавиться от ос – найти гнездо и уничтожить матку. Осиное жилище можно опрыскать специальным средством.

Можно расставить ловушки с гелем или приготовить приманку с использование борной кислоты, безопасной для человека.

Самое популярное химическое средство от ос – «Дихлофос». Но использовать его нужно очень аккуратно, поскольку препарат очень токсичный.

Средство «Дельта Зона» отпугивает ос сильным запахом, а «Гет» не пахнет и может использоваться также против других насекомых.