Дачный эксперт рассказал, как навсегда избавиться от ос на участке

Идеальный способ избавиться от ос – найти гнездо и уничтожить матку. Осиное жилище можно опрыскать специальным средством.
Можно расставить ловушки с гелем или приготовить приманку с использование борной кислоты, безопасной для человека.
Самое популярное химическое средство от ос – «Дихлофос». Но использовать его нужно очень аккуратно, поскольку препарат очень токсичный.
Средство «Дельта Зона» отпугивает ос сильным запахом, а «Гет» не пахнет и может использоваться также против других насекомых.
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