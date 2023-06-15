SCMP: Китай задыхается из-за отсутствия чипов и компонентов для развития ИИ

По информации издания, китайской технологической индустрии не хватает программируемых вентильных матрицы, графических процессоров, чипов-ускорителей, интегральных схем.

Это связано со значительным увеличением проса на компоненты зарубежного производства и санкциями, ограничивающими поставки оборудования.

Китайские власти считают приоритетным направлением развитие крупных языковых моделей, направленное на повышение конкурентоспособности.

Компания ByteDance, создатель соцсети TikTok, с начала этого года потратила более 1 млрд долларов на покупку графических процессоров Nvidia для развития инфраструктуры под свой чат-бот.