Скручиваются листья у яблони: что делать, чтобы спасти дерево

Чаще всего такое происходит из-за нехватки питания. В подобных ситуациях нужно подкормить дерево.

Сухие и бледные листья указывают на то, что яблоне не хватает калия. В этом случае листья станут ломкими и начнут скручиваться.

Причиной могут стать и вредители, например, листовертка или тля. Следует внимательно осмотреть дерево и начать борьбу с обнаруженными насекомыми.

Белый налет на скрученных листьях – признак грибка. Листва на яблоне также может скручиваться из-за жаркой погоды и недостаточного полива.