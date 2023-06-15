Скручиваются листья у яблони: что делать, чтобы спасти дерево

Чаще всего такое происходит из-за нехватки питания. В подобных ситуациях нужно подкормить дерево.
Сухие и бледные листья указывают на то, что яблоне не хватает калия. В этом случае листья станут ломкими и начнут скручиваться.
Причиной могут стать и вредители, например, листовертка или тля. Следует внимательно осмотреть дерево и начать борьбу с обнаруженными насекомыми.
Белый налет на скрученных листьях – признак грибка. Листва на яблоне также может скручиваться из-за жаркой погоды и недостаточного полива.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__