Дачники рассказали, почему в огороде обязательно надо посадить мяту и мелиссу

19:01 2023-06-15

Мята и мелисса – неприхотливые растения, которые не требуют особого ухода и растут на любой почве.

У трав сильный аромат, поэтому они способны отпугивать слизней. Для этого мяту и мелиссу сажают по периметру огорода.

По той же причине растения эффективно борются с вредителями, а также отпугивают назойливых комаров.

А вот опылители любят аромат мяты и мелиссы, с удовольствием летят на него, что очень полезно для огородных культур.

Мята и мелисса широко используются в кулинарии. Их добавляют во многие блюда, напитки и десерты.

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