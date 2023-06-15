Дачники рассказали, почему в огороде обязательно надо посадить мяту и мелиссу

У трав сильный аромат, поэтому они способны отпугивать слизней. Для этого мяту и мелиссу сажают по периметру огорода.
По той же причине растения эффективно борются с вредителями, а также отпугивают назойливых комаров.
А вот опылители любят аромат мяты и мелиссы, с удовольствием летят на него, что очень полезно для огородных культур.
Мята и мелисса широко используются в кулинарии. Их добавляют во многие блюда, напитки и десерты.
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