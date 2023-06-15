Дачники рассказали, почему в огороде обязательно надо посадить мяту и мелиссу

У трав сильный аромат, поэтому они способны отпугивать слизней. Для этого мяту и мелиссу сажают по периметру огорода.

По той же причине растения эффективно борются с вредителями, а также отпугивают назойливых комаров.

А вот опылители любят аромат мяты и мелиссы, с удовольствием летят на него, что очень полезно для огородных культур.

Мята и мелисса широко используются в кулинарии. Их добавляют во многие блюда, напитки и десерты.