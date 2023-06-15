Дачники назвали популярное удобрение, которое может погубить морковь

К ним относится и самая популярная органическая подкормка – навоз. Если внести его в землю, хорошего урожая моркови не будет.

Навоз содержит много азота, а это вещество отвечает за активный и обильный рост ботвы, но не корнеплода.

В результате растение тратит все силы на наращивании зелени. А на саму морковку ресурсов уже не остается.

Морковь лучше подкармливать не навозом, а комплексными минеральными удобрениями, но не увлекаясь слишком сильно.