Дачники назвали популярное удобрение, которое может погубить морковь

19:17 2023-06-15

Для выращивания крупной и сладкой моркови используются специальные подкормки. Но некоторые удобрения не подходят для этого растения.

К ним относится и самая популярная органическая подкормка – навоз. Если внести его в землю, хорошего урожая моркови не будет.

Навоз содержит много азота, а это вещество отвечает за активный и обильный рост ботвы, но не корнеплода.

В результате растение тратит все силы на наращивании зелени. А на саму морковку ресурсов уже не остается. 

Морковь лучше подкармливать не навозом, а комплексными минеральными удобрениями, но не увлекаясь слишком сильно.

Показать следующие комментарии
Фото