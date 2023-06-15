РИАН: нейросеть «Жириновский» высмеяла падение Байдена

Первый рабочий прототип нейросети «Жириновский», представленный на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, назвал Байдена «неудержимым акробатом», который считает, что он находится не в Белом доме, а в цирке.

«Падает, идёт не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может, он просто запутался в своих собственных обещаниях и не знает, куда идти», — приводит слова нейросети информагентство «РИА Новости».

Также нейросеть «Жириновский» выразила уверенность в том, что 80-летнему Джо Байдену нельзя доверять руководство Соединёнными Штатами.