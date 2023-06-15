Место рождения ислама и дом двух священных мечетей

Мекка - место рождения пророка Мухаммеда и место ежегодного паломничества Хадж - привлекает миллионы набожных мусульман со всего мира.
Большая мечеть с ее завораживающей Каабой является духовным эпицентром ислама.
Мекка - место рождения пророка Мухаммеда и место ежегодного паломничества Хадж - привлекает миллионы набожных мусульман со всего мира.
Большая мечеть с ее завораживающей Каабой является духовным эпицентром ислама.
В то же время в Медине мечеть Пророка принимает посетителей, ищущих спокойствия и исторического просвещения.
Диана Мудреченко
15 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Tg-канале заявил, что 9 июня на него было совершено покушение с украинской стороны с использованием управляемых снарядов Excalibur.
Диана Мудреченко
Пресс-служба МВД Беларуси в официальном Tg-канале сообщила, что сегодня поздно вечером, 15 июня, около 20:30 на ул.Гагарина в Бобруйске 38-летний мотоциклист и 45-летняя женщина-пассажирка скончались в результате ДТП.
Диана Мудреченко
Президент России Владимир Путин во время последней встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которая проходила 26 апреля 2022 года в Кремле, не пожал ему руку и усадил его за противоположный конец стола.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__