Место рождения ислама и дом двух священных мечетей

22:20 2023-06-15

В самом сердце Саудовской Аравии находятся два самых святых места в исламе - Мекка и Медина.

Мекка - место рождения пророка Мухаммеда и место ежегодного паломничества Хадж - привлекает миллионы набожных мусульман со всего мира.

Большая мечеть с ее завораживающей Каабой является духовным эпицентром ислама.

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    В то же время в Медине мечеть Пророка принимает посетителей, ищущих спокойствия и исторического просвещения.

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