Место рождения ислама и дом двух священных мечетей

Путин не пожал руку Гутерришу и усадил его за противоположный конец стола

Президент России Владимир Путин во время последней встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которая проходила 26 апреля 2022 года в Кремле, не пожал ему руку и усадил его за противоположный конец стола.