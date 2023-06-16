Белорусов ждут новые ограничения по «Зеленой карте», начиная с 30 июня

Согласно письму Совета Бюро системы "Зеленая карта" от 13 июня по решению Генассамблеи Совета Бюро, начиная с 30 июня 2023 года членство Беларуси и России приостанавливается.

Срок действия ограничительной меры пока не определен.

С 16 июня "Зеленая карта", действующая в странах, не относящихся к Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), исключая Россию, Азербайджан, Турцию, выдаваться не будет.

С 30 июня "Зеленую карту" нельзя будет оформить также при въезде в Россию, Азербайджан, Турцию.

Выданные ранее договоры будут действительны до проставленного в документах срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.