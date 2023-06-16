Россия настроена продолжить расследование и найти виновников диверсий на «Северных потоках»

Из заявления, сделанного Дмитрием Полянским:

Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением.

Далее он возмутился тем, что исполнители "гнусного преступления" до сих пор не найдены и не отданы под суд.

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" случился 26 сентября 2022 года. Германия, Дания, Швеция выдвинули версию о специально проведенной диверсии.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что авария на газопроводах беспрецендентна, а сроки восстановления повреждений не поддаются оценке.

Со стороны Генпрокуратуры России было возбуждено дело об акте международного терроризма.