Россия настроена продолжить расследование и найти виновников диверсий на «Северных потоках»

Из заявления, сделанного Дмитрием Полянским:
Мы будем добиваться международного расследования и наказания тех, кто стоит за этим преступлением.
Далее он возмутился тем, что исполнители "гнусного преступления" до сих пор не найдены и не отданы под суд.
Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" случился 26 сентября 2022 года. Германия, Дания, Швеция выдвинули версию о специально проведенной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявил, что авария на газопроводах беспрецендентна, а сроки восстановления повреждений не поддаются оценке.
Со стороны Генпрокуратуры России было возбуждено дело об акте международного терроризма.