Вдвое повысить урожай перцев: какие методики ухода помогут добиться такого результата

Болгарский перец требует к себе внимания, особенно, если растет на открытом грунте. Однако дачники со стажем уверены, что получить отличный урожай можно, но для этого надо соблюдать некоторые правила агротехники.

Если идут либо ожидаются ливневые продолжительные дожди, растение в обязательном порядке надо пасынковать, обратив особое внимание на листья нижних побегов. Но, если установилась засушливая погода, трогать листья и отростки растения не стоит: они будут затенять почву возле культуры и не дадут ей пересохнуть.

Для повышения урожайности нужно привлечь насекомых-опылителей. Для этого в начале цветения необходимо опрыскать растение раствором сахара (100 гр. на 1 л воды), добавив туда 2 г борной кислоты.

Эксперты также советуют замульчировать грядки перепревшей соломой - слоем около 10 см. Кусты в обязательном порядке нужно подвязать.

Трижды за сезон следует опылить грядки золой - это поможет застраховать растения от листвогрызущих вредителей. Против тли отлично помогает раствор сыворотки (полтора литра на 10 л воды), после полива растение надо опудрить золой.

Три раза за сезон надо подкормить перцы под корень настоем куриного помета. Для приготовления средства надо 1 кг помета растворить в 10 л воды, настоять на солнце 14 дней. Перед поливом разбавить водой в соотношении 1:10.