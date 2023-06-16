Опытный садовод рассказал о возможных ошибках при выращивании вишни, которые приведут к потере урожая

Итак, берите на заметку самые частые ошибки, которые допускают садоводы при выращивании вишневых деревьев.

Место посадки

Если вы посадили вишню в тени или в этом месте часто застаивается влага, то не ждите от дерева хороших урожаев и активного роста.

Проблемы с опылением

Ошибкой будет посадить только одну вишню на участке.

Чтобы произошло перекрестное опыление, необходимо присутствие на даче как минимум двух вишневых деревьев совместимых сортов.

Иначе завязи будут формироваться плохо или их вообще не будет.

Погрешности при обрезке

Ошибочной является обрезка не в срок или слишком сильная обрезка. Если вы обрезали вишню в конце лета или в первые дни осени, дерево может начать болеть.

Другие последствия неправильной обрезки: усиленное разрастание, падение урожайности, ослабление растения.

Просчеты в борьбе с вредителями и болезнями

Игнорирование профилактических мер, подбор неправильных препаратов, нарушение сроков и дозировок обработки тоже приводят к ухудшению плодоношения вишни и снижению общего иммунитета дерева.

Плохой полив

Халатное отношение к поливу, когда почва либо пересыхает, либо образуется застой воды, чревато последствиями.

Особенно важно следить за увлажнением во время роста дерева и завязывания плодов.

Нехватка питания

Дефицит питания сказывается на развитии дерева в целом, оно хуже растет, чаще болеет, плохо плодоносит. За восстановление питательного баланса отвечают вовремя сделанные подкормки.

Прореживание

Не забывайте прореживать крону вишни, если опустить эту процедуру, дерево разрастется, плоды будут меньше, их качество будет ниже.

Вместе с тем увеличивается риск развития заболеваний.