Захарова прокомментировала слова Жемайтайтиса о виновности евреев и русских в «литовском холокосте»

Захарова считает, что Жемайтайтис абсолютно не знаком с историей своей страны, ведь в противном случае он бы упомянул, что во время предвоенной эвакуации с территории Литвы были переселены не только литовцы, но и русские, и евреи, о чём пишут даже в самых политизированных работах сами литовцы.

Дипломат также указала на факт того, что после распада СССР население Литвы сократилось на миллион.

«Минус миллион – это результат уже геноцида ЕС и НАТО или внутри Литвы проведены этнические чистки литовским руководством?» — в завершении задалась вопросом Мария Захарова.