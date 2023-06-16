Одуванчики на огороде можно искоренить без использования химии

Одуванчики очень быстро распространяются по огороду и заполоняют собой грядки. Чтобы с ними эффективно бороться, не обязательно использовать химические средства.

Для этого можно применить и более безопасные методы. Один из них - использование уксусного раствора.

Уксус нужно развести 1:1 с водой, а затем распылить полученный раствор по растениям из пульверизатора.

Еще один подходящий способ - затенение. Если затенить проросшие одуванчики мульчей или темной пленкой, то они перестанут расти из-за недостатка солнечного света.

Некоторые садоводы борются с одуванчиками путем выкапывания либо с помощью соли. Первый способ очень трудоемкий, а второй - представляет опасность для земли.

Кроме того, при помощи соли можно удалить только молодые одуванчики. Взрослые растения на это средство не реагируют.