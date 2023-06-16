В июле лук нельзя подкармливать азотными удобрениями

Подкормка лука азотными удобрениями в середине лета неблагоприятно сказывается на растении. Этот микроэлемент, внесенный в июле, способствует измельчению и ухудшению вкуса лука.

В это время можно смело подкормить растение удобрениями с содержанием калия и фосфора. Именно такая добавка как раз нужна в средний месяц лета.

Чтобы луковицы сформировались вкусными и большими, нужно использовать золу. В ней содержатся все полезные для лука микроэлементы, кроме азота.

Предварительно золу нужно развести в воде (200 г сухого порошка на 10 л воды). Можно добавить в раствор немного табака для усиления плодородного эффекта.

Поливать растения зольной подкормкой нужно под корень. После нее лук обязательно порадует хорошим урожаем.