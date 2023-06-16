В июле лук нельзя подкармливать азотными удобрениями

Подкормка лука азотными удобрениями в середине лета неблагоприятно сказывается на растении. Этот микроэлемент, внесенный в июле, способствует измельчению и ухудшению вкуса лука.
В это время можно смело подкормить растение удобрениями с содержанием калия и фосфора. Именно такая добавка как раз нужна в средний месяц лета.
Чтобы луковицы сформировались вкусными и большими, нужно использовать золу. В ней содержатся все полезные для лука микроэлементы, кроме азота.
Предварительно золу нужно развести в воде (200 г сухого порошка на 10 л воды). Можно добавить в раствор немного табака для усиления плодородного эффекта.
Поливать растения зольной подкормкой нужно под корень. После нее лук обязательно порадует хорошим урожаем.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__