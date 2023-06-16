Знающий огородник рассказал об основных причинах заболеваний помидоров

Предлагаем перечень основных факторов, которые провоцируют болезни томатов.

Прежде всего, стоит принять во внимание распространенные инфекции грибковой и бактериальной природы: фитофтору, мучнистую росу, бактериальную язву, септориоз листвы.

Другая причина - вирусные патогены, например, вирус мозаики томатов, пятнистого увядания.

Среди вредителей, которые могут привести к ухудшению здоровья томатов, можно назвать тлю, белокрылку, гусениц. Они повреждают стеблевую часть, плоды и листву растений.

Помидоры нередко страдают от нехватки питательных элементов, например, фосфора, калия, кальция, магния.

Это можно заметить по остановке роста, желтым листьям, ухудшению количества и качества плодов.

Погодные условия, конечно, тоже влияют на самочувствие растений. От резких перепадов температур, влажности, нехватки солнечного света томаты впадают в стресс.

Он, в свою очередь, провоцирует заболевания.

То же самое можно сказать о нарушениях режима и дозировок полива. Как переувлажнение, так и пересушивание почвы ведут к стрессовой ситуации и, как следствие, к болезням.

Иногда помидоры часто болеют из-за того, что семенной материал изначально был заражен патогенной флорой.

Болезни также возникают, если не было предварительного обеззараживания почвы.