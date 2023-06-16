Садовод-любитель поделился секретами разведения лимонов в домашних условиях

Выращивать лимоны дома можно из семечек или рассадным способом.

В первом случае дело пойдет быстрее, растение будет менее капризными, легко адаптируется к условиям, плоды будут полезнее и вкуснее.

Однако дожидаться их придется ни много, ни мало - 8-10 лет. Дерево, которое выращиваем из саженца, будет расти медленно, но зато первые лимончики поспевают уже через 3-4 года.

Выбирайте, какой способ вам больше по душе.

Получить косточки для посадки можно, купив лимон в обычном магазине. Он должен быть желтым, спелым, крепким.

Далее готовим влажную землю, проделываем небольшую ямку, укладываем туда лимонную косточку. Для каждой косточки берем отдельную тару.

Лимонам нужно много места для корней.

Поливы не нужны, просто опрыскиваем землю, чтобы она сохраняла влажность.

Почва должна быть рыхлой и питательной. Место для горшка выбираем теплое, где много света. Главное - обеспечьте регулярность и умеренность поливов, когда семечко прорастет.

Растение активно пойдет в рост, вскоре вы получите красивое маленькое деревце. Однако плодов на нем долго не будет.