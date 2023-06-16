Мария Погребняк завела нового бойфренда после развода с мужем

Марию Погребняк застали на светском мероприятии в компании нового возлюбленного. Погребняк появилась с ним на дне рождения своей приятельницы блогера Алины Акиловой.

Молодые люди практически не расставались, и в более приватной обстановке удалось запечатлеть, как они целовались. Пара ушла с мероприятия также вместе.

В апреле стало известно о разводе звездной пары Марии и Павла Погребняк. Они прожили вместе семнадцать лет, но брак не выдержал проверку временем.