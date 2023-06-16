Анастасия Костенко рассказала, сколько стоила ее новая грудь

Модель и супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала о своей пластической операции. Девушка призналась, что месяц назад сделала операцию по увеличению груди.

О том, чтобы восстановить форму груди после трех беременностей, она задумывалась давно. По ее признанию, это была ее мечта, которая осуществилась.

Дмитрий Тарасов не настаивал на вмешательстве: его внешность супруги полностью устраивала. Но Анастасия решила сама сделать грудь. Ей это обошлось в 2 миллиона рублей. Операцию делал дубайский хирург.