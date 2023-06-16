Дмитрий Маликов рассказал, как впервые попал в Америку

Дмитрий Маликов поделился впечатлениями о своей первой поездке в США. По словам певца это случилось, когда его и его отца пригласили в гости к артисту Анатолию Могилевскому.

Америка произвела на него неизгладимое впечатление. Например, Дмитрию были в новинку фитнес-центры, которых еще не было в России в то время.

Но певец утверждает, что мыслей перебраться за океан даже тогда у него не возникало. Через некоторое время после возвращения он познакомился со своей супругой, и стал строить карьеру в России.