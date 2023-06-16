Женщина послушала голоса в голове, и выиграла в лотерею 200 тысяч долларов

Трина Коттон обычно покупала лотерейные билеты в одном магазине. В тот раз она забыла их купить, и могла зайти в магазинчик поближе.
Но внутренний голос подсказал ей вернуться, и купить лотерею там, где она всегда их приобретала. Трина проделала пусть в 32 километра, и не напрасно.
Купленный билет оказался с крупным выигрышем. Он стоил женщине 5 долларов, а принес счастливице целых 250 тысяч долларов до вычета налогов.
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