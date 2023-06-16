Секреты долголетия многих людей кроются в средиземноморской диете

И в морепродуктах (кальмарах, креветках, осьминогах), и в жирных сортах рыбы содержится большое количество жирных кислот, минералов и витаминов. Они очень нужны организму человека.

А орехи и авокадо являются источником омега-3. Кроме того, жители Средиземноморья добавляют в пищу морские водоросли, содержащие много микроэлементов и йода.

Итальянцы и испанцы употребляют много свежих овощей, фруктов и зелени. Также в их ежедневном рационе обязательно присутствует свежевыжатое оливковое масло, которое богато ненасыщенными жирами.

Такая пища профилактирует атеросклероз и онкологические заболевания, стрессы, заболевания сердечно-сосудистой системы, что, в конечном итоге, ведет к долголетию.

Конечно, одного питания для качественной и долгой жизни не достаточно. Нужно жить в экологически чистой зоне, заниматься физическими нагрузками и стараться вести размеренный образ жизни, без спешки и стрессов.