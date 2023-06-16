Жители разных стран по-своему относятся к искусственному интеллекту

Согласно проведенным исследованиям, самыми первыми в рейтинге доверия к ИИ стоят такие страны, как Китай, Саудовская Аравия, Индия и Перу. Меньше всего доверяют внедрению искусственного разума во все сферы жизни США, Нидерланды, Канада и Франция.

Ученые связывают подобное доверие либо недоверие с двумя факторами: уровнем образования людей и их доверием к властям своих стран.

Образованные представители развитых стран считают, что искусственный интеллект будет использован международными корпорациями и властями для усиления контроля и роста неравенства между людьми.

В Южной Корее, наоборот, ИИ воспринимают неотъемлемой частью мирового развития. Это объяснимо: здесь довольно адекватная политическая система и всегда "на ура" воспринимаются прогрессивные технологии.

Там, где общество всецело доверяет правительству, отмечается абсолютно спокойное отношение к ИИ. В таких странах его совсем не боятся.