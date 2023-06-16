Дачники рассказали, зачем ставят на грядках с капустой палки с яичной скорлупой

Для этого они собирают яичную скорлупу, которая остается после приготовления различных блюд, моют и просушивают ее.

Затем берут палки высотой около 50 см, смазывают скорлупу валерианой и половинками крепят на палках.

Их ставят прямо в грядки, на которых растет капуста. Бабочки воспринимают такую конструкцию как конкурентов и облетают грядки стороной.

Единственный нюанс – для этой цели используется только белая скорлупа. Но можно заменить ее крышками от бутылок белого цвета.