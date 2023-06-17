Дачники поделились рецептом мощной дрожжевой подкормки для огурцов

Это средство можно использовать еще до пересадки рассады в грунт, а потом еще трижды в течение лета.

Первый раз огурцы подкармливают дрожжами через неделю после пересадки в грунт, потом – во время цветения, в третий раз – через месяц.

Приготовить подкормку очень просто. Нужно растворить 10 г дрожжей и 2 ст.л. сахара в 10 л воды, через 3 часа развести водой в соотношении 1:6 и полить огурцы.

После каждой подкормки рекомендуется полить грядки раствором из 500 мл древесной золы и 10 л воды.