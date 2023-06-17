Разведчик США Риттер: В случае поражения ВСУ украинских солдат заменят поляки

Бывший сотрудник службы разведки Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер заявил, что в случае поражения контрнаступления Вооруженных сил Украины украинских бойцов в армии страны могут заменить поляки. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами издания Mysl Polska.

"Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя", - говорится в заявление разведчика Скотта Риттера.

По словам Риттера, Польше, а также странам балтийского региона нужно хорошо обдумать момент полноценного вступления в конфликт с Российской Федерацией.