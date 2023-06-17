Зеленский обиделся на африканскую мирную делегацию за посещение России

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями африканских стран и обсудил мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией. Главой делегации был президент ЮАР Рамафоса.

При этом известно, что Владимира Зеленского огорчил тот факт, что африканская делегация намерена после Украины посетить Российскую Федерацию. Глава украинского государства не понимает цели визита в Россию и считает, что это не имеет смысла, так как мир приведет в "замораживанию конфликта".

"Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор", - заявил по итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский заявил, что Киев не заинтересован в "новых Минских соглашениях".