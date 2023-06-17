Павел Дуров: «Надо верить, что все происходящее — к лучшему»

«Ментальные привычки хорошо помогают снизить уровень стресса: надо верить, что все происходящее — к лучшему. Неплохо работают и стоические техники, например негативная визуализация и полное безразличие. Жизнь рядом с природой облегчает применение вышеперечисленных способов [снизить стресс]».

В другой публикации на своем канале Дуров выразил мнение, что стресс у людей появляется из-за культуры чрезмерного потребления, которую насаждают крупные корпорации. Бизнесмен уверен, что если меньше потреблять, можно избежать многих проблем:

«Если у вас избыточный вес, вас завалят рекламой абонементов в спортзал или пищевых добавок. Но ключ к похудению — меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок.

Или, если вы боретесь с головными болями и стрессом, они [крупные корпорации] попытаются продать вам таблетки от головной боли и антидепрессанты. Но, чтобы действительно уменьшить стресс, вам следует начать больше спать и ходить, вместо того чтобы потреблять развлекательный контент и просматривать социальные сети поздно ночью».