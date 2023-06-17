Подкормка чеснока для дачников выходного дня

Самой главной причиной, по которой может пожелтеть чеснок, является обилие влаги в почве. Такое обычно происходит на некогда заснеженных грядках.

Влажные грядки не могут похвастать обилием азота и магния в них, поэтому чеснок испытывает своего рода голодание.

Но и чрезмерная сухость почвы вкупе с жарой способна негативно повлиять на чеснок.

Что делать, чтобы избежать пожелтения чеснока:

Сперва необходимо осуществить азотную подкормку. Наиболее доступный способ насытить почву азотом - нашатырный спирт.

Делается такое средство: на 10 литров добавляется 2 столовые ложки нашатыря, полученный раствор поливается прямо по растениям.

Уже буквально через 2-3 дня можно увидеть хороший результат.

Азотная подкормка полезна еще и тем, что негативным образом влияет на вредителем, отпугивая их.

Помимо раствора из нашатырного спирта вполне можно использовать и любое другое азотное удобрение, например, карбамид - по-другому он еще называется мочевина.

В том случае, если еще прохладно и сама почва холодная, необходимо сделать подкормку аммиачной селитрой.

Такого рода прикорм необходимо делать регулярно, с интервалом в 10 дней. Если почва совсем небогатая на минералы, можно прикармливать чаще: каждую неделю.

Самой лучше "пищей" для чеснока станет средство, содержащее в себе и азот, и магний - последний поспособствует росту чеснока и не даст ему пожелтеть.

Зачастую по причине нехватки магния, который напрямую участвует в процессе фотосинтеза растений, можно наблюдать пожелтение.

Как делать азотно-магниевый раствор:

В 10 литрах воды разводится 1 столова ложка без горки аммиачной селитры и такое же количество сульфата магния.

Далее чеснок следует полить получившейся смесью по влажной земле, при этом нужно стараться, чтобы смесь попала на глубину залегания корней.

Если почва и без того достаточно влажная, то подкармливать нужно, конечно же, без предварительного полива.