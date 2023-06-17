Кошмарная жизнь красавицы-эсэрки Марии Спиридоновой

Юноши и девушки вместо того, чтобы блистать своей молодой красотой, отправлялись читать Карла Маркса, делать бомбы.

Мария Александровна Спиридонова - была отчаянной и воинственной.

Из 56 лет своей жизни 32 года она провела в застенках казематов, что, впрочем, никак не сломило ее волю к сопротивлению.

Родилась Мария Спиридонова в Тамбове в многодетной, но тем не менее хорошо обеспеченной семье. Ее отец был служащим, а мать - домохозяйкой.

Девушка с отличием окончила гимназию. Затем поступила конторщицей в Губернское дворянское собрание. И, следуя веяниям моды тех лет, увлеклась политикой.

У Марии еще с детства наблюдались лидерские качества и стремление во что бы то ни стало достичь желаемого, а потому она без особого труда со временем стала боевой единицей дружины. Говоря современным языком, наемным убийцей.

Гавриил Николаевич Луженовский - первый "заказ" Марии - был патриотично настроенным адвокатом. Он прославился тем, что в 1905 году с особой жесткостью занимался подавлением восстаний на тамбовщине.

Запугивая революционеров, его отряд сильно перестарался, доводя взрослых мужчин до рыданий, а женщин заставляя броситься в прорубь зимой, чтобы избежать участи быть замученными до смерти.

Мария и ее соратники боролись за интересы крестьян. А потому Луженовский очень скоро стал их приоритетной целью.

Спиридонова вызвалась сама привести приговор в исполнение.

Внешне она представляла не слишком большую опасность: хрупкая, маленькая, на вид беззащитная. Потому, видимо, ей все же удалось подобраться к Луженовскому и выпустить в него пять пуль.

После того, как казнь над ненавистным адвокатом свершилась, Марию оглушили подоспевшие казаки.

Ее жестоко избили и бросили в тюрьму, где над ней надругались два офицера. Немногим позже эсэры, дружественные Марии, растерзали их до смерти, отомстив за нее.

За убийство Луженовского Спиридонову сперва хотели повесить, но, обнаружив у нее туберкулез, решили заменить казнь на пожизненное заключение - все равно она скончалась бы так или иначе.

Однако умереть естественной смертью от болезни ей все же не удалось. После Февральской революции она была освобождена и, присоединившись к левым эсэрам, продолжила сражаться против большевиков.

В 1941 году она была расстреляна под Орлом своими врагами.