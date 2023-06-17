Садоводы объяснили, как получить богатый урожай крыжовника без подкормок

Растение любит свет, но по мере роста появляется слишком много веток, поэтому куст нужно прореживать.

Удалять следует переплетенные, высохшие и поврежденные побеги, а также ветки, которые опустились на землю.

У тех веток, которые не срезаются с куста, удаляют верхушки до первой хорошей боковой почки, но только до ее распускания.

Повторная обрезка крыжовника проводится летом после сбора урожая. Стебли, которые не плодоносили в этом году, нужно удалить.

В конце июля или начале августа рекомендуется сделать прищипку однолетних растений, чтобы они лучше плодоносили.