Садоводы объяснили, как получить богатый урожай крыжовника без подкормок

14:56 2023-06-17

Хороший урожай крыжовника можно вырастить без использования подкормок, если соблюдать некоторые правила.

Растение любит свет, но по мере роста появляется слишком много веток, поэтому куст нужно прореживать.

Удалять следует переплетенные, высохшие и поврежденные побеги, а также ветки, которые опустились на землю.

У тех веток, которые не срезаются с куста, удаляют верхушки до первой хорошей боковой почки, но только до ее распускания.

Повторная обрезка крыжовника проводится летом после сбора урожая. Стебли, которые не плодоносили в этом году, нужно удалить.

В конце июля или начале августа рекомендуется сделать прищипку однолетних растений, чтобы они лучше плодоносили.

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