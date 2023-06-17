Дачники раскрыли рецепт травяного настоя, который уничтожит тлю, клеща и белокрылку

Таким средством можно уничтожить тлю, белокрылку и клеща, атаковавших кусты, огородные растения и цветы.

Для этого нужно взять несколько веточек мяты или мелиссы, залить их литром кипятка и настоять в течение суток.

Затем средство нужно процедить, разбавить литром воды и опрыскать растения, на которых были замечены вредители.

Обработку следует повторять раз в неделю или в 10 дней. Можно чередовать ее с опрыскиванием настоя полыни.