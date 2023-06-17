Дачники рассказали, зачем срезают листья кабачков: урожай увеличивается в разы

С одной стороны, листва задерживает в почве влагу, которая очень важна для нормального роста и развития кабачков.
Но с другой – крупные листья создают тень, земля у корней становится холоднее, иммунитет растения ослабевает.
Многие цветы и завязи оказываются в тени, плоды лишаются притока воздуха и со временем начинают гнить.
Именно поэтому листья, которые затеняют цветы и молодые плоды, нужно аккуратно срезать как можно ближе к стеблю.
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