Садовод-эксперт рассказал, как выращивать экзотическую хурму на дачном участке

Растение очень любит тепло и много света. Поэтому посадить его лучше на южной части огорода или на юго-востоке. Постарайтесь уберечь дерево от ветра и холода, сквозняков.

Высаживать растение нужно в суглинистую землю с дренажом, так хурме будет лучше всего. Песчаная тоже подойдет и даже глинистая.

Самый плохой вариант - заболоченная местность, низменность с частыми застоями воды. Тогда корни начинают гнить, растение постепенно погибает.

Поливаем обильно и часто, однако заливать хурму не стоит, чтобы сберечь корневую часть. Очень полезно для растения делать опрыскивания в утреннее и вечернее время.

Для увлажнения воздуха можно поставить возле деревца емкости с водой. Перед внесением удобрения землю всегда увлажняем, после подкормки также делаем полив.

В летний период за влажностью воздуха возле хурмы надо особенно следить, она должна быть повышенной.

При обрезке удаляем лишь одну ветвь, чтобы растение не начало чахнуть. Процедура проводится в два шага по весне. Первым делом убираем старую ветку на южной части дерева.

Молодые веточки надо подрезать на одну треть. Второй шаг - через 2-3 года. Новая такая же обрезка опять делается по южной стороне дерева.