Картофель вырастает деформированным: какие были допущены ошибки и можно ли их было избежать

Картофель чаще всего созревает некрасивым по причине резких перемен погоды - когда температура вдруг резко опускается и идут дожди. Когда после затяжных дождей вдруг наступает засуха, клубни тогда лопаются и внутри формируются пустоты.

Причина такого явления может крыться также в болезнях - таких, как парша, черная ножка, разные виды гнили. Клубни также страдают из-за нематоды. Что касается пагубной деятельности вредителей, то ее трудно выявить на ранней стадии. Симптомы становятся видны, когда урожай уже пострадал.

Деформированным картофель может вырасти также из-за неподходящих почв. Картофель отлично вырастает на легких и плодородных грунтах, а если они бедные или с повышенной кислотностью, тяжелые - созревает мелким и некрасивым.

Кроме того, для картофеля губительны как недостаток влаги, так и избыточный полив. Как избежать порчи урожая?

Очень важно соблюдать все правила агротехники выращивания картофеля, профилактики заболеваний. Для начала нужно правильно подготовить грунт. Еще с осени желательно внести органические удобрения, в составе которых есть азот. Но надо помнить, что нельзя вносить органику в свежем виде.

Тяжелые грунты следует разбавить песком: в среднем на 1 квадрат достаточно ведра песка. Чтобы снизить кислотность, можно добавить в грунт известь либо мел.

Клубни для посадки надо брать качественные, без признаков поражения. Перед посадкой - обеззаразить их с помощью специльных составов - например, «Фитоспорина».

Для посадки картофеля следует выбрать участки с хорошей освещенностью. Сами посадки - регулярно окучивать. Первый раз провести процедуру, когда зеленая масса выырастет до 10 см, через 2 недели повторить. Потом еще раз - перед началом цветения.

Если нет засухи, поливать посадки надо раза два за весь сезон. Если нет дождей, то чаще.