Цвет автомобиля очень многое говорит о его владельце

Черный автомобиль выбирают люди, которые склонны к минимализму и которые хотят подчеркнуть свой статус. Уверенный и целеустремленный человек.

Белый характеризует справедливых, но эмоциональных, романтичных и мечтательных натур.

Синий - сдержанный, доброжелательный и скромный.

Владельцы красных автомобилей считаются вспыльчивыми и импульсивными, пренебрегают ПДД. Любят адреналин и скорость. Весьма нахальный стиль вождения.

Желтый - общительный, спокойный, непринужденный. С легкостью решают все свои проблемы.

Зеленый - Надежный и верный. Независимая личность. Всегда стремится к чему-то новому.