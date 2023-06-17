Цвет автомобиля очень многое говорит о его владельце

Черный автомобиль выбирают люди, которые склонны к минимализму и которые хотят подчеркнуть свой статус. Уверенный и целеустремленный человек.
Белый характеризует справедливых, но эмоциональных, романтичных и мечтательных натур.
Синий - сдержанный, доброжелательный и скромный.
Владельцы красных автомобилей считаются вспыльчивыми и импульсивными, пренебрегают ПДД. Любят адреналин и скорость. Весьма нахальный стиль вождения.
Желтый - общительный, спокойный, непринужденный. С легкостью решают все свои проблемы.
Зеленый - Надежный и верный. Независимая личность. Всегда стремится к чему-то новому.
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