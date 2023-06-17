С помощью картошки европейцы стали доминирующим народом на земле между XVIII и ХХ веками

Это большой рынок на 12 миллиардов долларов. Хотя в 1965 году картофель перестал быть самой значимой культурой, его обошли рис, пшеница и маис, он остаётся самой эффективной, на 1 гектаре можно вырастить 50-80 тонн картошки - вдвое больше, чем злаков.

К началу XVII века Европа страдала от голода. Прокормить бедных не получалось. Франция, могла прокормить население, если засеивала все поля и если была хорошая погода.

После Наполеоновских войн Франция смогла забыть о массовом голоде - основой рациона к этому времени стала картошка.

Самое значительное влияние на рост населения картошка оказала в Ирландии, об это писал классик экономической теории Адам Смит. Численность ирландцев выросла вдвое до 8 миллионов человек всего за 60 лет - с 1780 по 1841 год, хотя не было никаких успехов в развитии промышленности или сельского хозяйства. За эти годы изменилась только диета людей.

Картошка распространилась среди бедных и стала основой здорового рациона.

Правда, в 1840-х годах эта приверженность стала причиной самого сильного голода в истории страны.

К тому времени около 35% ирландцев питались исключительно картофелем с молоком - блюдо дает человеку все необходимые для здорового питания элементы. Когда большую часть посевов настигло заболевание фитофтороз, сделавшее корнеплоды несъедобными, ирландцы остались без пищи.