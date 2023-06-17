В Поднебесной существует самый полезный закон о пресечении коррупции

лидеры компартии проанализировали исторические ошибки и начали борьбу с коррупционерами очень жестким путём. Однако эта сложная борьба пока находится на начальном этапе пути.

Коррупция в Китае бесчинствует, ею в стране заполнено всё вдоль и поперёк.

Настоящая причина роста этой проблемы, в том, что в КНР нет эффективного механизма контроля над действиями чиновников, а также твёрдого желания это явление искоренить.

Китайский эксперт Ши Цзаншань, из интервью The Epoch Times, Вашингтон.

Наряду с этим в КНР есть и очень странные законы. Например, там запрещено спасать утопающих, т. к. это считается наглым вмешательством в чью-то судьбу.

Всем китайцам нельзя выдавать себя за Джеки Чана и раздавать туристам автографы за деньги. Кроме того, за некоторые западные веяния, в частности жевание жвачки, людей выгоняют с работы или отчисляют из института.