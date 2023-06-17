Не забыть подкормить: какие три шага в разы увеличат урожай клубники

Если систематизировать схему ухода за клубникой, на период вегетации культуры можно выделить три основых шага, которые надо сделать для того, чтобы результат не разочаровал. Какие именно?
Шаг первый: подкормить
После пробуждения растения, которое приходится на конец апреля, его надо подкормить азотным удобрением.
Перед и во время цветения клубника больше нуждается в калии - для полноценного цветения, образования ягод и насыщенности вкуса.
К слову, в питании нуждаются не все кусты ягоды: те, что были посажены в предварительно подготовленную почву осенью, куда были внесены необходимые удобрения, в первый год посадки можно и не подкармливать. А клубнику второго и третьего годов посадки подкармливать надо, причем в обязательном порядке.
Для этого опытные дачники используют обычную древесную золу, которая содержит калий, кальций, фосфор и многие полезные микроэлементы. Чтобы приготовить питательный раствор, надо по стакану золы и 9%-ного уксуса смешать с 10 л воды. Пролить кусты ягоды из расчета 500 мл настоя под каждый.
Шаг второй: уберечь от вредителей
Чтобы защитить клубнику от паутинного клеща и долгоносика, надо приготовить горячий розовый раствор марганцовки. Против такого вредителя отлично помогают настой луковой шелухи и вытяжка чеснока.
Чтобы приготовить средство, надо 200 г луковой шелухи (или 200 г измельченного чеснока) развести в 10 л теплой воды, дать раствору настояться дней пять и опрыскать растения.
Шаг третий: мульчировать
Мульчировать надо тогда, когда грунт хорошо прогреется, для этого оптимально использовать ржаную солому или черный спанбонд.
Плюс черного спанбонда в том, что он пропускает воздух, воду, под ним не растут сорняки. Учитывая, что он быстро нагревается на солнце, клубника раньше цветет и созревает. Но есть и минус - почву под ним рыхлить проблематично, и грунт со временем сильно уплотняется.
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