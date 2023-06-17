Богатые шейхи из ОАЭ привыкли к идеальному порядку не только в своих дворцах

Если полицейские заметят обнимающихся или, не дай Аллах, целующихся людей, то они без разбирательств сразу попадают за решётку.
В ОАЭ могут возникнуть неприятности и у любителей поговорить.
Здесь никогда не стоит заводить разговор с незнакомой дамой, так как это строжайше запрещено.
Если Вы попробуете сфотографировать гражданку эмиратов без спроса, то готовьтесь оказаться в тюрьме. Срок заключения грозит и мужчинам, которые осмелятся надеть на себя шорты или же какую-либо бижутерию.
В конституции ОАЭ ислам заявлен, как единственно возможная религия и её невозможно поменять.
В марте 2022 года увидел свет указ, запрещающий посещение парков мужчинами и женщинами одновременно. Теперь дамы могут прогуливаться в них по понедельникам, вторникам и воскресеньям, а мужчины в остальные дни.
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